Отремонтирована улица Бастионная в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, 1 июля состоялась приемка объекта после ремонта.

На улице расположены четыре детских образовательных учреждения: детский сад № 23 «Березка», коррекционная школа № 4, общеобразовательная средняя школа № 47 и детский сад № 18 «Солнышко». Протяженность объекта составляет 562 метра.

На участке дорожники выполнили устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия на площади 5,6 тыс кв. м, отремонтировали тротуары на площади 1,8 тыс кв. м, установили около 2 км бортового камня вдоль проезжей части и пешеходной зоны, уложили более 300 кв. м брусчатки, заменили около 40 люков и 8 плит перекрытий. Подрядчик также восстановил зеленую зону, площадь газонов составила 2,8 тыс кв. м. На проезжей части нанесена разметка термопластиком со светоотражающими элементами.

Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на средства федерального и областного бюджетов. На приведение дороги в порядок затрачено 13,6 млн рублей.

Это уже второй объект нацпроекта, введенный в эксплуатацию в Пскове в этом году. Первым стала улица Чудская.

Всего в рамках нацпроекта БКД в областном центре приводят в нормативное состояние 10 объектов, 8 из них еще в работе: Инженерная, Алтаева, Трохина, Кузбасской Дивизии, Октябрьский проспект, Октябрьская площадь, площадь Ленина и площадь Победы.