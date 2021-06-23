Анастасия Повторейко: У коронавируса появились новые симптомы

У коронавируса появились новые симптомы, заявила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

По ее словам, у пациентов теперь нет потери обоняния, но они жалуются на боль и резь в глазах, симптомы ОРВИ и ОРЗ. В результате, зачастую люди не обращаются к врачу, поскольку не связывают высокую температуру и боль в горле с ковидом.

По словам Анастасии Повторейко, зачастую у обратившихся диагностируется до 90% поражения легких.