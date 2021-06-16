53 новых случая коронавируса зафиксировали в Псковской области за сутки

В Пскове (всего 14 тыс. 8) выявили 17 ковидбольных, в Гдовском районе (всего 591) – 11. Пять человек заразились СOVID-19 в Невельском районе (всего 1 тыс. 473) и четыре - в Опочецком (всего 935). В Себежском (всего 614) и Плюсском (всего 600) районах диагностировали по три случая коронавируса, в Псковском (всего 3 тыс. 195) и Дновском (всего 319) – по два. Всего по одному инфицированному добавилось в Порховском (всего 1 тыс. 172), Пыталовском (всего 424), Бежаницком (всего 366), Пушкиногорском (всего 358), Красногородском (всего 230) и Усвятском (всего 204) районах.

С начала пандемии СOVID-19 заболели 38 тыс. 515 человек. Из них 32 тыс. 922 полностью выздоровели, в том числе 16 - за минувшие сутки. Умерли 437 человек.

Новых очагов, по словам главы региона, не выявлено. На контроле Роспотребнадзора остаются вспышки в детском саду Опочки и великолукском заводе «Микрон».

«Друзья, помните о необходимости следовать всем правилам безопасности, записывайтесь на вакцинацию и берегите себя. Это очень важно», - заключил Михаил Ведерников.