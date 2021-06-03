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Общество

Монахи Псково-Печерского монастыря спасают один из старейших дубов России

3 июня 2021 года, 10:14

В Псково-Печерском монастыре проходят противоаварийные земляные работы по спасению старинного дуба, пишет Псковское агентство информации.

Печорский дуб видел первых насельников монастыря. По данным арбористов из Москвы, его точный возраст - 598 лет. 

Дерево хорошо сохранилось до наших дней, однако, в последнее время монахи начали замечать, что «Печорский патриарх» засыхает и ему нужна помощь. Они очистили дуб от сухих веток, обработали срезы специальным составом, избавились от мха и сняли несколько ярусов грунта, чтобы основание дерева просохло. 

Монастырский дуб участвует в национальном конкурсе «Российское дерево года»Поддержать одно из старейших деревьев страны во всенародном голосовании можно на сайте rosdrevo.ru

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