В Псковской области стартовала программа детского туристического кешбэка

В России, в том числе в Псковской области, 25 мая стартовала программа детского туристического кешбэка, сообщили «Псковской правде» в региональном комитете по туризму.

Родители смогут вернуть 50% стоимости путевки в детские стационарные лагеря, но не более 20 тысяч рублей. Главное условие – поездку необходимо оплатить по карте «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. ⠀

Деньги вернутся на карточку, с которой была совершена покупка, автоматически в течение 5 дней. При этом количество транзакций по одной карте не ограничено, как и количество поездок на одного ребенка и одну семью.

Программа будет действовать с 25 мая по 31 августа, однако путевки могут быть сроком до 15 сентября.

«Родители, которые приобрели путевку до старта программы, смогут подать заявки на возмещение с 15 июня на сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате», - отметили в профильном комитете.

Список лагерей, участвующих в программе, а также перечень туроператоров и агрегаторов можно посмотреть на сайте программы мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря». В Псковской области на выбор предоставлено порядка 21 варианта.

Задать вопросы можно по телефону горячей линии Ростуризма 8(800)200-34-11 или в специальном чате на сайте мирпутешествий.рф.

Ранее сообщалось, что путёвки в детские лагеря в Пскове оказались самыми дешевыми в России.