Путёвки в детские лагеря в Пскове оказались самыми дешевыми в России

Путёвки в детские лагеря в Пскове оказались самыми дешевыми по России, сообщает портал «Известия» со ссылкой на материалы исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

Исследователи отмечают, что средняя стоимость путевки для детей равна месячной зарплате — 30 тысяч рублей. При этом самая большая сумма была зафиксирована в Москве — более 42 тыс. рублей, а в Пскове детский отдых обойдется в среднем в 15 тыс. рублей.

Также из материала следует, что 15% детей посетят школьный лагерь, 13% - спортивные или языковые лагеря, 3% отправятся в отпуск с родителями. Остальные 25% школьников поедут на дачи или проведут лето в деревне или другом городе у родственников. Большая же часть детей - 41% - останутся дома. 3% респондентов еще не определились, чем их дети займутся на летних каникулах.

25 мая в России стартует программа детского туристического кешбэка, по которой родители смогут получить 50% стоимости путевки в лагерь обратно. Обязательное условие — оплата услуги картой «Мир».