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Общество / Соцзащита

Дожди и грозы ожидают жителей Псковской области 19 мая

18 мая 2021 года, 20:51

Дожди и грозы ожидают жителей Псковской области 19 мая. Такой прогноз дала начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире радиостанции «Седьмое небо». При грозах возможен шквалистый ветер. «Но это будет совсем локально, поэтому можно надеяться, что пройдёт незаметно», - сказала синоптик.

Дожди и грозы ожидают жителей Псковской области 19 мая

По её словам, придёт и похолодание — температура воздуха будет такой, какой она должна быть для этого времени года в Псковской области. «Небольшое понижение температуры будет - до 20 градусов тепла днём. Ночные температуры - благоприятные для дачников - 4...9, 5...10», - отметила Тала Нещадимова.

К выходным дожди стихнут, но жары не предвидится — погода по-прежнему будет соответствовать климатической норме.

Гостья эфира добавила, что в диапазоне до 24-15 мая ночных заморозков не просматривается, но предупредила, что в регионе зафиксировано самое позднее понижение температуры до минусовых отметок 18 июня.

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