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Происшествия / ЧП

Четверым школьникам стало плохо после урока физкультуры в Великих Луках

18 мая 2021 года, 17:26

18 мая четверо учеников школы №1 в Великих Луках почувствовали недомогание, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

За медицинской помощью школьники обратились после урока физкультуры. 

Как отметила начальник управления образования администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая в комментарии порталу «Луки.ру», директор вызвала детям скорую помощь. Пострадавших госпитализировали для выяснения причины ухудшения самочувствия.

По данному факту проводится проверка. Следственно-оперативная группа также выявляет причины, вызвавшие недомогание у несовершеннолетних.  

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