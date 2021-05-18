Четверым школьникам стало плохо после урока физкультуры в Великих Луках

18 мая четверо учеников школы №1 в Великих Луках почувствовали недомогание, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

За медицинской помощью школьники обратились после урока физкультуры.

Как отметила начальник управления образования администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая в комментарии порталу «Луки.ру», директор вызвала детям скорую помощь. Пострадавших госпитализировали для выяснения причины ухудшения самочувствия.

По данному факту проводится проверка. Следственно-оперативная группа также выявляет причины, вызвавшие недомогание у несовершеннолетних.