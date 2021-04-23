69 человек заразились СOVID-19 и 153 выздоровели в Псковской области за сутки

В Пскове (всего 12 тыс. 909) выявили 20 ковидбольных, в Великих Луках (всего 6 тыс. 128) – 12. В Псковском районе (всего 2 тыс. 977) заболели девять человек. В Невельском (всего 1 тыс. 411), Пушкиногорском (всего 331) и Пустошкинском (всего 326) районах диагностировали по четыре случая коронавируса, а в Дедовичском (всего 756), Новоржевском (всего 329) и Усвятском (всего 191) – по три. Два инфицированных зафиксировали в Новосокольническом районе (всего 952). В Порховском (всего 1 тыс. 133), Великолукском (всего 807), Плюсском (всего 564), Стругокрасненском (всего 364) и Бежаницком (всего 334) районах добавилось по одному случаю СOVID-19.

С начала пандемии в Псковской области подтвердился 35 тыс. 831 случай коронавируса. 25 тыс. 618 человек излечились от этого заболевания.

Скончались от коронавируса 315 жителей региона.