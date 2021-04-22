Московский хирург провёл мастер-класс для врачей псковского онкодиспансера

«Лапароскопическая операция отличается тем, что вместо большого разреза используются проколы, – отметил Илья Черниковский. – Суть операции не меняется, но пациенты испытывают меньше боли и быстрее восстанавливаются».

Московских хирург провел лапароскопическую операцию по удалению опухоли прямой кишки у 53-летнего псковича. После операции опухоль пациента отправят на гистологический анализ для определения стадии онкологии.

Заведующий хирургическим отделением онкодиспансера Максим Гореленко в свою очередь рассказал, что смертность от онкозаболеваний в Псковской области высокая. При этом значимое число пациентов умирают именно от рака кишечника.

«Такие операции выполнялись в онкоцентре не первый год, – добавил Максим Гореленко. – Приезд специалиста такого высокого уровня всегда важен, ведь учиться никогда не поздно, и всегда есть вопросы, которые следовало бы уточнить».