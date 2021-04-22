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Общество / Здоровье

Московский хирург провёл мастер-класс для врачей псковского онкодиспансера

22 апреля 2021 года, 17:36

Мастер-класс для врачей Псковского областного онкологического диспансера провёл кандидат медицинских наук, хирург, онколог, колопроктолог, заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы № 62 Илья Черниковский, сообщает Псковское агентстве информации.

Московский хирург провёл мастер-класс для врачей псковского онкодиспансера

Фото Арсения Тимашова

Московских хирург провел лапароскопическую операцию по удалению опухоли прямой кишки у 53-летнего псковича. После операции опухоль пациента отправят на гистологический анализ для определения стадии онкологии.

«Лапароскопическая операция отличается тем, что вместо большого разреза используются проколы, – отметил Илья Черниковский. – Суть операции не меняется, но пациенты испытывают меньше боли и быстрее восстанавливаются».

Московский хирург провёл мастер-класс для врачей псковского онкодиспансера

Фото Арсения Тимашова

Заведующий хирургическим отделением онкодиспансера Максим Гореленко в свою очередь рассказал, что смертность от онкозаболеваний в Псковской области высокая. При этом значимое число пациентов умирают именно от рака кишечника.

«Такие операции выполнялись в онкоцентре не первый год, – добавил Максим Гореленко. – Приезд специалиста такого высокого уровня всегда важен, ведь учиться никогда не поздно, и всегда есть вопросы, которые следовало бы уточнить».

Московский хирург провёл мастер-класс для врачей псковского онкодиспансера

Фото Арсения Тимашова

В ходе образовательного курса псковские врачи на практике увидели лапароскопическоую хирургию в онкоколопроктологии, а также получили знания о новых возможностях в малоинвазивной хирургии и новых методах лечения колоректального рака.

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