Ещё в одном торговом центре Пскова заработал пункт вакцинации от коронавируса

В Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» заработал пункт вакцинации от коронавируса, пишет Псковское агентство информации.
Прививочный кабинет разместился на втором этаже, напротив магазина «ТВОЕ».
В Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» заработал пункт вакцинации от коронавируса, пишет Псковское агентство информации.
Прививочный кабинет разместился на втором этаже, напротив магазина «ТВОЕ».
Первых пациентов пункт принял 10 апреля. Он открылся в 10:00, но некоторые желающие привиться пришли раньше и заполнили необходимые документы. Каждый из тех, кто сегодня сделает прививку, получит сертификат на посещение аквапарка со скидкой 50%.
Пройти вакцинацию можно будет ежедневно с 10:00 до 15:00.
Ранее пункт вакцинации заработал в торговом центре «Имериал». Чтобы получить прививку, при себе нужно иметь иметь паспорт, СНИЛС и полис. Вакцинация проводится бесплатно.
А что, не хотят в поликлиниках уколоться? А сначала необходимо серьезное обследование перед вакцинацией. Не шутки, для кого то статистика, просто цифры, а кому то думать надо о последствиях прививочки.
Почему СМИ больше не сообщают о здоровье 101-летней вакцинированной двумя прививками спутник бабушки из дома престарелых. После первого укола и фото разместили в сми. Она хотя бы жива?