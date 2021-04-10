Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
2

Общество / Здоровье

Ещё в одном торговом центре Пскова заработал пункт вакцинации от коронавируса

10 апреля 2021 года, 10:14

В Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» заработал пункт вакцинации от коронавируса, пишет Псковское агентство информации.

Прививочный кабинет разместился на втором этаже, напротив магазина «ТВОЕ».

Ещё в одном торговом центре Пскова заработал пункт вакцинации от коронавируса

Фото Арсения Тимашова

Первых пациентов пункт принял 10 апреля. Он открылся в 10:00, но некоторые желающие привиться пришли раньше и заполнили необходимые документы. Каждый из тех, кто сегодня сделает прививку, получит сертификат на посещение аквапарка со скидкой 50%.

Пройти вакцинацию можно будет ежедневно с 10:00 до 15:00.

Ранее пункт вакцинации заработал в торговом центре «Имериал». Чтобы получить прививку, при себе нужно иметь иметь паспорт, СНИЛС и полис. Вакцинация проводится бесплатно.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

67 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области 9 апреля
Автобусы большой вместительности выйдут на маршрут №13 в Великих Луках
В ближайшее время в аэропорту Пскова отремонтируют санитарные комнаты
Жалобы на концерт Клавы Коки и Niletto отставили представители псковских развлекательных заведений
В одном из избирательных округов за место в Псковском облсобрании будут бороться два врача
Михаил Ведерников: Роспотребнадзор выполняет серьезные задачи по сохранению здоровья и жизни псковичей
Фотовыставка «Человек. Земля. Космос» открылась в Пскове
Вопросы профилактики и лечения коронавирусной инфекции обсудят псковские врачи
Среди победителей акции «Губернаторский дневник» отличниц больше, чем отличников

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
13:11 10.04.2021

А что, не хотят в поликлиниках уколоться? А сначала необходимо серьезное обследование перед вакцинацией. Не шутки, для кого то статистика, просто цифры, а кому то думать надо о последствиях прививочки.

Бабулечка
15:52 10.04.2021

Почему СМИ больше не сообщают о здоровье 101-летней вакцинированной двумя прививками спутник бабушки из дома престарелых. После первого укола и фото разместили в сми. Она хотя бы жива?

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Пскове-Печерском монастыре?
Главное - не позеленеть

Общество / Образование
9 апреля 09:23

Главное - не позеленеть

Школьник из Новоржева рассказал, как выиграл в «Умниках и умницах»
Знамя Победы вернется на родину

Общество
5 апреля 17:33

Знамя Победы вернется на родину

Под поселком Идрица обустраивают площадку для установки памятника