Ещё в одном торговом центре Пскова заработал пункт вакцинации от коронавируса

В Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» заработал пункт вакцинации от коронавируса, пишет Псковское агентство информации.

Первых пациентов пункт принял 10 апреля. Он открылся в 10:00, но некоторые желающие привиться пришли раньше и заполнили необходимые документы. Каждый из тех, кто сегодня сделает прививку, получит сертификат на посещение аквапарка со скидкой 50%.

Пройти вакцинацию можно будет ежедневно с 10:00 до 15:00.

Ранее пункт вакцинации заработал в торговом центре «Имериал». Чтобы получить прививку, при себе нужно иметь иметь паспорт, СНИЛС и полис. Вакцинация проводится бесплатно.