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Общество / Здоровье

70 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

9 апреля 2021 года, 09:40

70 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 8 апреля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее число инфицированных достигло 34 тыс. 965.

70 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 12 тыс. 598) заразились 25 человек, в Псковском районе (всего 2 тыс. 906) – 10. По шесть инфицированных добавилось в Дедовичском (всего 738) и Гдовском (всего 490) районах. Пять ковидбольных зафиксировали в Опочецком районе (всего 891). В Великих Луках (всего 6 тыс. 3) и Невельском районе (всего 1 тыс. 386) диагностировали по три случая COVID-19, в Островском (всего 1 тыс. 793), Великолукском (всего 796) и Пустошкинском (всего 311) районах – по два, а в Порховском (всего 1 тыс. 118), Печорском (всего 678), Дновском (всего 301), Пыталовском (всего 284), Красногородском (всего 198) и Усвятском (всего 157) – по одному.

С начала пандемии полностью выздоровели от коронавируса 24 тыс. 22 жителя Псковской области. В том числе, за минувшие сутки излечились 85 человек. Скончались от коронавируса 267 человек.

На контроле у Роспотребнадзора остается три активных очага коронавируса

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