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Спорт / Рекорды

Пскович готовится покорить Эльбрус на лыжах

26 марта 2021 года, 11:44

Пскович Алексей Сорокин готовится к восхождению на Эльбрус на лыжах. Об этом «Псковской правде» рассказал его отец, депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Пскович готовится покорить Эльбрус на лыжах

«Алексей занимается экстремальным спуском с гор. Он — член команды Nordman. Сейчас готовится к восхождению на Эверест — идти планируют на лыжах, там, где это возможно, спуск — тоже на лыжах», - отметил Юрий Сорокин.

По его словам, тренировки к восхождению уже проходили в Сочи, теперь спортсмены находятся на Камчатке, где отрабатывают спуск и подъём на склонах Вилючинского вулкана.

Юрий Сорокин подчеркнул, что восхождение на лыжах требует серьёзной выносливости.

Он напомнил, что сам четыре раза поднимался на Эльбрус, правда, не на лыжах. Одна из этих попыток была не удачной, а трижды восхождение удавалось завершить. «Эльбрус требует натренированности, нужно уметь воспринимать высоту — после 3 тысяч метров над уровнем моря начинается кислородное голодание и многие не выдерживают, их спускают вниз», — рассказал депутат.

Он добавил, что Алексей Сорокин планирует восхождение на июнь. «На верху хотят растянуть флаги Псковской области и нашего предприятия», - заключил он.

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