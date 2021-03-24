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Спорт

Псковский спортсмен завоевал третье место на чемпионате Европы

24 марта 2021 года, 22:55

Псковский спортсмен Иван Макаров завоевал третье место на чемпионате Европы по спорту глухих, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.


Псковский спортсмен завоевал третье место на чемпионате Европы

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, Заслуженный мастер спорта России по спорту глухих (велосипедный спорт-шоссе), член сборной команды России по спорту глухих Иван Макаров принял участие в индивидуальной гонке на 28 км в турецком городе Аланья.

В настоящее время спортсмен находится в Турции. Он продолжает участие в Чемпионате Европы, который будет проходить по 29 марта.

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