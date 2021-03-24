Псковский спортсмен завоевал третье место на чемпионате Европы

Псковский спортсмен Иван Макаров завоевал третье место на чемпионате Европы по спорту глухих, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, Заслуженный мастер спорта России по спорту глухих (велосипедный спорт-шоссе), член сборной команды России по спорту глухих Иван Макаров принял участие в индивидуальной гонке на 28 км в турецком городе Аланья.

В настоящее время спортсмен находится в Турции. Он продолжает участие в Чемпионате Европы, который будет проходить по 29 марта.