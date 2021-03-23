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Общество

Не соответствующие новому российскому законодательству свалки будут закрыты

23 марта 2021 года, 09:57

В России закроют все объекты по размещению и утилизации отходов, не соответствующие новому законодательству, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на заместителя генерального директора «Института проектирования и экологии» в Санкт-Петербурге и эксперта в вопросах вывоза и переработки отходов Леонида Шимарека.

По его словам, стихийные объекты по хранению отходов существуют в России повсеместно. Однако, к 2024 году планируется закрыть эти площадки.

Вместо них появятся другие, соответствующие новому законодательству в сфере обращения с отходами. «Неотъемлемыми элементами всех объектов является следующее: видеонаблюдение, радиационный контроль, весовой контроль, то есть все отходы, поступающие на объект, должны быть взвешены», - отметил Леонид Шимарек.

Кроме того, новые полигоны должны иметь многоуровневую защиту почвы, на которой располагаются. Согласно специальной инструкции, неперерабатываемые отходы должны размещаться в изолированных геоматериалами «чашах», а фильтрат, который скапливается при гниении мусора, должен будет поступать в многоэтапные очистные сооружения.

Всего, по словам Леонида Шимарека, есть 4 этапа обращения с бытовыми отходами: обработка, обезвреживание, утилизация и размещение. Обработка отходов — это сортировка. «Те отходы, которые сегодня у нас собираются, население, к сожалению, пока не разделяет, хотя раздельный сбор уже вводится по регионам. Северо-Западный округ как раз сегодня является одним из лидеров по внедрению раздельного сбора.», - сообщает специалист.

Обезвреживание – это уменьшение класса опасности. Третий этап – утилизация. То есть из отходов получают какого-то новый товар, который переходит на повторный круг использования. Последний этап «размещение» – это локализация на полигонах тех отходов, которые невозможно переработать.

Современный полигон — это сложное инженерное сооружение, предназначенное для защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов, заключил эксперт. 

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