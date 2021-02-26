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Общество

Второй выпуск программы «Псковский телеграм» вышел на сайте ПАИ

26 февраля 2021 года, 17:59

26 февраля в 18:00 на сайте Псковского агентства информации вышел второй выпуск программы «Псковский телеграм», сообщает Telegram-канал «Псковские новости». 

Соведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудят самые интересные и важные темы недели -  в центре внимания окажутся региональные и федеральные телеграм-каналы. 

В частности, зрителям расскажут о новой социальной сети Clubhouse и ждать ли там губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также дойдет ли справедливоросс Олег Брячак до выборов в Госдуму. Отдельная тема для разговора – гололед в Пскове. 

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