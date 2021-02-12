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Происшествия / Преступление

Сотрудник комитета по управлению государственным имуществом в Псковской области подозревается в коррупции

12 февраля 2021 года, 13:47

Сотрудник комитета по управлению государственным имуществом в Псковской области подозревается в коррупции, сообщает официальный Telegram-канал региона. 

ФСБ и МВД выявили преступление при участии администрации Псковской области.

Сотрудник комитета по управлению государственным имуществом в Псковской области подозревается в коррупции

Фото Псковского агентства информации
Сотрудник комитета по управлению государственным имуществом в Псковской области подозревается в коррупции

Фото Псковского агентства информации
Сотрудник комитета по управлению государственным имуществом в Псковской области подозревается в коррупции

Фото Псковского агентства информации

Разбирательство проходит в отношении действующего сотрудника КУГИ - юриста Александра Секушина. В деле также фигурирует бывший работник комитета Иванов. Возбуждено уголовное дело.

«Возбуждение уголовного дела – это результат системной совместной работы администрации Псковской области и правоохранительных органов, направленной на борьбу с коррупцией и незаконным использованием служебного положения», - говорится в сообщении.

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