Сотрудник комитета по управлению государственным имуществом в Псковской области подозревается в коррупции, сообщает официальный Telegram-канал региона.
ФСБ и МВД выявили преступление при участии администрации Псковской области.
Сотрудник комитета по управлению государственным имуществом в Псковской области подозревается в коррупции, сообщает официальный Telegram-канал региона.
ФСБ и МВД выявили преступление при участии администрации Псковской области.
Разбирательство проходит в отношении действующего сотрудника КУГИ - юриста Александра Секушина. В деле также фигурирует бывший работник комитета Иванов. Возбуждено уголовное дело.
«Возбуждение уголовного дела – это результат системной совместной работы администрации Псковской области и правоохранительных органов, направленной на борьбу с коррупцией и незаконным использованием служебного положения», - говорится в сообщении.