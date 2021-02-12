Сотрудник комитета по управлению государственным имуществом в Псковской области подозревается в коррупции

Разбирательство проходит в отношении действующего сотрудника КУГИ - юриста Александра Секушина. В деле также фигурирует бывший работник комитета Иванов. Возбуждено уголовное дело.

«Возбуждение уголовного дела – это результат системной совместной работы администрации Псковской области и правоохранительных органов, направленной на борьбу с коррупцией и незаконным использованием служебного положения», - говорится в сообщении.