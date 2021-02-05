163 новых случая COVID-19 добавилось в Псковской области за сутки

Больше всего заболевших — 47 человек - добавилось в Пскове (всего 10 тыс. 867). 22 случая коронавируса диагностировали в Островском районе (всего 1 тыс. 459), 19 — в Невельском (всего 1 тыс. 242), 11 — в Великих Луках (всего 5 тыс. 464). В Псковском (всего 2 тыс. 538) и Новосокольническом (всего 756) районах подтвердилось по 10 случаев.

В Пушкиногорском районе (всего 239) заболели 7 человек, в Плюсском (всего 414) и Пустошкинском (всего 251)— по 6, в Гдовском (всего 376) и Стругокрасненском (всего 282) — по 5. 4 ковидбольных находятся в Опочецком районе (всего 797), 3 - в Бежаницком (всего 271). В Новоржевском (всего 290) и Пыталовском (всего 216) заразились по 2 человека, а в Печорском (всего 571), Дновском (всего 280), Куньинском (всего 262) и Локнянском (всего 206) — по 1.

«Это достаточно высокий показатель, но число выздоровевших по-прежнему больше», - подчеркнул глава региона. Так, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали 209 человек. С начала пандемии от коронавируса излечились 18 тыс. 295 пациентов.

За этот период было проведено 253 тыс. 68 исследований на СOVID-19. В частности, 4 февраля тестирование прошли 1 тыс. 299 человек.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 139 жителей Псковской области.

«Друзья, помните о необходимости следовать всем правилам безопасности, использовать маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Пока расслабляться рано», - написал Михаил Ведерников.

Ранее в детском саду во Владимирском Лагере Стругокрасненского района зафиксировали очаг.