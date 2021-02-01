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Общество / Здоровье

115 новых случаев коронавируса выявили 31 января в Псковской области

1 февраля 2021 года, 09:26

За сутки 31 января в Псковской области выявили 115 новых случаев коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Выздоровели за сутки 168 человек.

«Нагрузка на систему здравоохранения снижает, часть медицинских учреждений будем возвращать к плановому режиму работы», - отметил глава региона.

115 новых случаев коронавируса выявили 31 января в Псковской области

В Пскове выявили за стуки 26 заболевших (всего 10 тыс. 730), в Псковском районе — 13 (всего 2 тыс. 513), в Бежаницком — 10 (всего 267), в Островском - 9 (всего 1 тыс. 425), в Порховском — 8 (всего 933). По семь новых случаев коронавируса подтвердились в Опочецком (всего 793) и Новосокольническом (всего 742) районах, шесть — в Дедовичском районе (всего 533), по четыре — в Невельском (всего 1 тыс. 209), Гдовском (всего 360), Пустошкинском (всего 238) и Локнянском (всего 205) районах, по два — в Печорском (всего 568), Палкинском (всего 325) и Пушкиногорском (всего 232) районах, по одному — в Себежском (всего 384), Дновском (всего 279), Стругокрасненском (всего 275) и Пыталовском (всего 214) районах.

С начала пандемии в Псковской области заболели коронавирусом 29 тыс. 608 человек,

выздоровели 17 тыс. 608, умерли 132.

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