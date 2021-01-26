В Великих Луках ищут двух подростков, сбежавших из дома. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Снежана Александровна Беляева (15.04.2005 года рождения) и Александр Денисович Булгаков (17.11.2004 года рождения) ушли из дома 24 января в 21:30. Их местонахождение до сих пор неизвестно.
У девушки средний рост - 150-160 см, худощавое телосложение, русые вьющиеся волосы. На вид ей 14-15 лет. Снежана была одета в черную куртку и светлый шарф, внизу — черные юбка, колготки и кроссовки.
Парень выглядит на 15-16 лет, имеет худощавое телосложение и короткостриженые русые волосы. Его рост - 160-175 см. На Александре были темная куртка и темные спортивные штаны.
Как уточнили в ведомстве, ранее дети уже сбегали из дома.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 02, 8-999-093-81-57, 8-911-883-38-83.