В Великих Луках ищут двух подростков, сбежавших из дома. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Снежана Александровна Беляева (15.04.2005 года рождения) и Александр Денисович Булгаков (17.11.2004 года рождения) ушли из дома 24 января в 21:30. Их местонахождение до сих пор неизвестно.