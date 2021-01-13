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Общество

Ночной авиарейс из Москвы прибудет в Псков с опозданием 14 января

13 января 2021 года, 21:01

Авиарейс, который должен был прибыть из Москвы в Псков в 0:10 14 января, задержится. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на генерального директора «Псковавиа» Артема Тарасова.

Ночной авиарейс из Москвы прибудет в Псков с опозданием 14 января

Ожидается, что борт авиакомпании «Азимут» прилетит из столицы между 1:30 и 2:30 14 января.

Артём Тарасов пояснил, что вылет самолёта отложен. Связано это с тем, что борт не прибыл вовремя из Краснодара в аэропорт «Внуково». 

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