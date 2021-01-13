На улице Кузнецкой заработал первый в Пскове проекционный переход

На улице Кузнецкой заработал первый в Пскове проекционный пешеходный переход. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Проекционный переход по решению рабочей группы по безопасности дорожного движения Псковской области появился между Кузнецким мостом и улицей Индустриальной, в месте, где уже происходили аварии с участием пешеходов.

На создание технологичного пешеходного перехода пошли 300 тыс. рублей, которые были выделены из Дорожного фонда Псковской области.

Пока переход работает в тестовом режиме. Ещё один такой объект появится на одной из региональных дорог. Если оборудование зарекомендует хорошо себя с точки зрения безопасности дорожного движения, то практика установки проекторов на дорогах Псковской области будет продолжена.