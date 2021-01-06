Пассажиры «Ласточки» встречают Рождество в застрявшем поезде

Поезд «Ласточка», следующий по маршруту Санкт-Петербург — Псков, задерживается. Как сообщили «Псковской правде» пассажиры, уже полчаса состав стоит в Луге.

«Проводники говорят, что впереди сломалась другая «Ласточка», которая перекрыла пути. На устранение уйдет минимум час», - рассказали пассажиры.

Как пояснили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, 6 января в 19:10 на перегоне Торошино – Молоди Октябрьской железной дороги была обнаружена неисправность локомотива грузового поезда, которая повлекла за собой задержку поезда «Ласточка» Печоры - Санкт-Петербург на 1 час 30минут.

Специалисты Октябрьской железной дороги делают все возможное для устранения неисправности. В связи с тем, что прибытие поезда планируется после закрытия метрополитена, будет организована развозка пассажиров четырьмя автобусами.