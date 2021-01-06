Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Пассажиры «Ласточки» встречают Рождество в застрявшем поезде

6 января 2021 года, 22:55

Поезд «Ласточка», следующий по маршруту Санкт-Петербург — Псков, задерживается. Как сообщили «Псковской правде» пассажиры, уже полчаса состав стоит в Луге.

«Проводники говорят, что впереди сломалась другая «Ласточка», которая перекрыла пути. На устранение уйдет минимум час», - рассказали пассажиры.

Как пояснили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, 6 января в 19:10 на перегоне Торошино – Молоди Октябрьской железной дороги была обнаружена неисправность локомотива грузового поезда, которая повлекла за собой задержку поезда «Ласточка» Печоры - Санкт-Петербург на 1 час 30минут.

Специалисты Октябрьской железной дороги делают все возможное для устранения неисправности. В связи с тем, что прибытие поезда планируется после закрытия метрополитена, будет организована развозка пассажиров четырьмя автобусами.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Митрополит Тихон обратился к псковичам с Рождественским посланием
Михаил Ведерников: В Рождество любой может поменять свою жизнь к лучшему
Православные псковичи отмечают Рождество
13 тысяч тонн мяса экспортировалось с территории Псковской области в 2020 году
Энергетики продолжают работу по подключению оставшихся без электричества домовладений Псковской области
Жительница Куньинского района стала призером всероссийского фотоконкурса «Мое село»
Псковские пожарные напомнили правила безопасности при использовании свечей
Стоявшего на дороге пешехода сбили в Новосокольническом районе
Росгвардейцы и полицейские обеспечат безопасность псковичей на праздничных мероприятиях

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района