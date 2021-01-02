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Происшествия / ЧП

Электроснабжение вернулось в 230 населённых пунктов Псковской области

2 января 2021 года, 22:14

В 230 населённых пунктах Псковской области восстановлено электроснабжение, которые было нарушено в результате непогоды. Об этом заявил заместитель гендиректора — директор Псковского филиала «Россети Северо-Запад» Александр Михайлов на экстренном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, которое провёл заместитель губернатора Василий Осипов 2 января.

Александр Михайлов заверил, что во все социально значимые объекты энергоснабжение поступает. Он подчеркнул, что организация готова оказать помощь в обустройстве временной схемы электроснабжения инфраструктурных объектов при соответствующем обращении из муниципалитетов.

Василий Осипов отметил, что ситуация с отключением электричества пока сложная, несмотря на все прилагаемые усилия. «Многие населенные пункты сегодня находятся без света. Это не может не вызывать тревогу. Необходимо максимально оперативно восстановить электроснабжение, потому что от этого зависит безопасность жителей Псковской области», — сказал вице-губернатор.

По оценке экспертов, на полное восстановление энергоснабжения в регионе необходимо около суток. «Нам обязательно необходимо усилиться, чтобы переломить ситуацию. Через сутки станет понятно, в какие муниципалитеты необходимо направить дополнительные силы, чтобы устранить точечные отключения», — заключил Василий Осипов.

Обращения по поводу отключений электроэнергии принимаются по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220, на портале светлаястрана.рф и по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальных образованиях области.

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Комментарии

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поклонник Россетей
06:21 03.01.2021

Россетям у которрых полно денег давно уже пора построить новые ЛЭП, а не ремонтировать гнильё которое завтро опять сломается. Сколько можно мучить людей?

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