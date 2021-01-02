Бригады энергетиков из семи регионов помогут в восстановлении энергоснабжения в Псковской области

Бригады энергетиков из Ленинградской, Московской, Новгородской, Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Карелия привлекут к восстановлению энергоснабжения в Псковской области. Также задействованы подрядные организации и силы Главного управления МЧС России по региону. Об этом доложил заместитель гендиректора — директор Псковского филиала «Россети Северо-Запад» Александр Михайлов на экстренном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, которое провёл 2 января заместитель губернатора Василий Осипов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Александр Михаилов отметил, что к технологическим нарушениям привели сверхнормативная нагрузка на воздушные линии электропередач из-за налипания снега и падение деревьев на провода.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» переведён на особый режим работы. Энергетики принимают все возможные меры для скорейшего восстановления электроснабжения, отметил Александр Михайлов.

Главы муниципалитетов проинформировали о ситуации с обеспечением функционирования социально значимых объектов и котельных. Василий Осипов отметил, что необходимо организовать максимально оперативный обмен информацией и взаимодействие между органами местного самоуправления и энергетиками.

Также он дал поручения по распределению сил и средств аварийных бригад для проведения работ 3 января и переброске дизельных генераторов на те объекты, о которых сообщили главы районов.