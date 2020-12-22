Дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Великими Луками запустят на новогодних праздниках

В период новогодних праздников между Санкт-Петербургом и Великими Луками запустят дополнительные поезда, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Так, поезд №293/294 отправится с Витебского вокзала Санкт-Петербурга 30 декабря в 9:50. В Великие Луки он прибудет в 17:46. Время в пути составит 7 часов 56 минут.

Обратно поезд пустят 9 января 2021 года. Из Великих Лук он отправится в 9:49 и прибудет в Санкт-Петербург в 18:07. Время в пути составит 8 часов 18 минут.

Состав сделает остановки на станциях Уторгош, Сольцы, Дно, Дедовичи, Судома, Плотовец, Чихачево, Ашево, Лозовицы, Сущево, Загоскино, Локня, Стримовичи, Самолуково, Новосокольники. В поезде будут 6 плацкартных вагонов, 3 вагона с местами для сидения и 3 купейных вагона.

31 декабря назначен поезд №295/296, который отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Состав отбывает в 10:13. По маршруту следования будут остановки на станциях Уторгош, Сольцы, Дно, Дедовичи, Судома, Плотовец, Чихачево, Ашево, Лозовицы, Сущево, Загоскино, Локня, Стримовичи, Самолуково, Новосокольники, Невель. Время в пути составит 10 часов 12 минут. Поезд прибудет в Великие Луки в 20:25. Состав будет состоять из 9 плацкартных и 5 купейных вагонов.

РЖД напоминает пассажирам, что в поездах дальнего следования действуют ряд противоэпидемических мер: все вагоны проходят обязательную санитарную обработку, периодичность уборки вагонов увеличена, вагоны оснащены установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Пассажирам измеряют температуру бесконтактными термометрами не менее 2 раз в сутки.