Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Великими Луками запустят на новогодних праздниках

22 декабря 2020 года, 11:14

В период новогодних праздников между Санкт-Петербургом и Великими Луками запустят дополнительные поезда, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Так, поезд №293/294 отправится с Витебского вокзала Санкт-Петербурга 30 декабря в 9:50. В Великие Луки он прибудет в 17:46. Время в пути составит 7 часов 56 минут.

Обратно поезд пустят 9 января 2021 года. Из Великих Лук он отправится в 9:49 и прибудет в Санкт-Петербург в 18:07. Время в пути составит 8 часов 18 минут.

Состав сделает остановки на станциях Уторгош, Сольцы, Дно, Дедовичи, Судома, Плотовец, Чихачево, Ашево, Лозовицы, Сущево, Загоскино, Локня, Стримовичи, Самолуково, Новосокольники. В поезде будут 6 плацкартных вагонов, 3 вагона с местами для сидения и 3 купейных вагона.

31 декабря назначен поезд №295/296, который отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Состав отбывает в 10:13. По маршруту следования будут остановки на станциях Уторгош, Сольцы, Дно, Дедовичи, Судома, Плотовец, Чихачево, Ашево, Лозовицы, Сущево, Загоскино, Локня, Стримовичи, Самолуково, Новосокольники, Невель. Время в пути составит 10 часов 12 минут. Поезд прибудет в Великие Луки в 20:25. Состав будет состоять из 9 плацкартных и 5 купейных вагонов. 

РЖД напоминает пассажирам, что в поездах дальнего следования действуют ряд противоэпидемических мер: все вагоны проходят обязательную санитарную обработку, периодичность уборки вагонов увеличена, вагоны оснащены установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Пассажирам измеряют температуру бесконтактными термометрами не менее 2 раз в сутки.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще один житель Псковской области скончался от COVID-19
Прямая линия с Михаилом Ведерниковым перенесена из-за его болезни на январь
Советник псковского губернатора объяснил, почему Михаил Ведерников лечится в Москве
Гедиминас Таранда о «Народном признании»: Мы неравнодушны к тому, что происходит на нашей земле
Студенты ПсковГУ получат стипендии от Tele2 за лучшие бизнес-идеи
Более 300 тысяч жителей Псковской области получили социальную поддержку в 2020 году
Более 400 новых случаев COVID-19 подтвердилось в Псковской области за сутки
Михаил Ведерников поздравил нового главу Великолукского района
Псковичка пожаловалась на педофила, пробравшегося в детсад

Комментарии

Авторизация
No comments
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий