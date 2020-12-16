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Общество / Здоровье

Очаг коронавируса выявили на Порховском маслосырозаводе

16 декабря 2020 года, 09:16

Очаг коронавируса выявили на Порховском маслосырозаводе, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Там заболели 9 сотрудников.

В настоящее время на заводе проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

По состоянию на 15 декабря активными остаются 7 очагов коронавируса: в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов, Болгатовском психоневрологическом интернате, хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы, Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, Новоржевской средней школе, в администрации Опочецкого района и на Порховском маслосырзаводе.

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