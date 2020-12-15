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Общество

19 декабря состоится торжественное открытие воркаут-площадки на улице Инженерной в Пскове

15 декабря 2020 года, 21:37

19 декабря в 12.00 состоится торжественное открытие воркаут-площадки на улице Инженерная, 76 в Пскове. Об этом спортивное движение «Street Workout Псков» сообщает в своих социальных сетях.

19 декабря состоится торжественное открытие воркаут-площадки на улице Инженерной в Пскове

Фото из группы Street Workout Псков во «Вконтакте»

Участников ждут зрелищные трюки от команды Street Workout Pskov, соревнования и подарки от спонсоров мероприятия.

Объект появился в рамках проекта по установке воркаут-площадок в Псковской области. Спортсмены благодарят за поддержку «Общественные проекты Псковской области» и губернатора Михаила Ведерникова. 

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