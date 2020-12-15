19 декабря состоится торжественное открытие воркаут-площадки на улице Инженерной в Пскове

19 декабря в 12.00 состоится торжественное открытие воркаут-площадки на улице Инженерная, 76 в Пскове. Об этом спортивное движение «Street Workout Псков» сообщает в своих социальных сетях.

Участников ждут зрелищные трюки от команды Street Workout Pskov, соревнования и подарки от спонсоров мероприятия.

Объект появился в рамках проекта по установке воркаут-площадок в Псковской области. Спортсмены благодарят за поддержку «Общественные проекты Псковской области» и губернатора Михаила Ведерникова.