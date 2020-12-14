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Общество / Здоровье

1,4 млрд рублей получит Псковская область в ближайшие три года на модернизацию здравоохранения

14 декабря 2020 года, 17:18

1,4 млрд рублей из федерального бюджета получит Псковская область на модернизацию первичного звена здравоохранения в ближайшие три года, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Финансирование региональной программы подписало Правительство РФ.

Уже в следующем году регион получит 484 млн рублей. 

1,4 млрд рублей получит Псковская область в ближайшие три года на модернизацию здравоохранения

В целом программа рассчитана до 2025 года. По словам Михаила Ведерникова, в ближайшие пять лет планируется построить и заменить 23 модульных ФАПа и конструкций врачебной амбулатории. В частности, 192 единицы заменят в 2021 году.

1,7 млрд рублей направят на капремонт в городских, районных и межрайонных медицинских учреждениях. При этом в следующем году запланирован ремонт 15 объектов. На закупку медицинского оборудования и изделий будет потрачено 800 млн рублей.

Кроме того, в Псковской области появится 212 новых автомобиля для транспортировки пациентов, из которых 81 машина пойдет на замену старого транспорта.

«Выражаю искреннюю благодарность Правительству РФ, Татьяне Алексеевне Голиковой и Михаилу Альбертовичу Мурашко, министерству здравоохранения. Для Псковской области это действительно неоценимая поддержка, которая позволит качественно повысить качество здравоохранения в нашей области!» - написал губернатор.

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