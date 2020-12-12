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Общество

Ёлочный базар откроется в Пскове в следующий вторник

12 декабря 2020 года, 20:29

Ёлочный базар откроется в Пскове в следующий вторник. Как сообщается на сайте администрации города, работать он будет в течение двух недель – до 30 декабря включительно.

Ёлку, как живую, так и искусственную можно будет в павильоне на торговой площадке, расположенной на ул. Текститльной, 9. На базаре будут продавать новогодние украшения и разные праздничные аксессуары.

Отметим, что до Нового года в городе планируют провести еще две новогодние ярмарки. Местом дислокации выбран отремонтированный сквер на Четырех углах. 

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