Ёлочный базар откроется в Пскове в следующий вторник. Как сообщается на сайте администрации города, работать он будет в течение двух недель – до 30 декабря включительно.

Ёлку, как живую, так и искусственную можно будет в павильоне на торговой площадке, расположенной на ул. Текститльной, 9. На базаре будут продавать новогодние украшения и разные праздничные аксессуары.

Отметим, что до Нового года в городе планируют провести еще две новогодние ярмарки. Местом дислокации выбран отремонтированный сквер на Четырех углах.