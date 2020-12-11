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Общество / Образование

Средние учебные заведения Псковской области перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря

11 декабря 2020 года, 23:00

С 14 декабря средние учебные заведения Псковской области перейдут на дистанционное обучение, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Такой формат сохранится на неделю.

Средние учебные заведения Псковской области перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря

С 21 декабря на зимние каникулы отправятся школьники. Для начальных классов будут организованы дежурные группы.

«Доля детей среди всех заболевших в регионе по-прежнему невысокая (порядка 11%), но участились случаи, когда бессимптомные школьники приносят коронавирус домой», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников призвал родителей проследить за досугом детей: не должно быть посещений ТРЦ и массовых гулянок. В случае нарушения предписанных правил будут выписываться штрафы.

«Давайте вместе сделаем всё необходимое, чтобы к Новому году эпидситуация стабилизировалась. Берегите себя и своих детей!» - написал губернатор.

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