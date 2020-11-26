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Транспорт

Росавиация утвердила льготную цену на билеты из Пскова в Крым в 2021 году

26 ноября 2020 года, 14:25

Росавиация утвердила льготную цену на билеты из Пскова в Крым в 2021 году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ООО «Международный аэропорт «СИМФЕРОПОЛЬ».

Федеральное агентство воздушного транспорта согласовало список из 12 российских городов, которые вошли в программу субсидирования региональных воздушных перевозок. Летать в Крым и обратно по субсидированным тарифам планируют пять авиакомпаний.

В Пскове будет работать авиакомпания S7 Airlines. Она также заявила рейсы в аэропорт Симферополь из Иваново, Кургана и Липецка. Перелеты будут осуществляться с 1 мая по 30 сентября два раза в неделю.

Авиакомпания «Ямал» планирует выполнять полеты в Крым из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма и Салехарда. «Азимут» будет летать на полуостров из Калуги, а «Северсталь» - из Петрозаводска. Сибирский авиаперевозчик «ИрАэро» свяжет Крым с Брянском и Саранском.

Программа субсидирования региональных воздушных перевозок реализуется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов всех категорий пассажиров, которые путешествуют экономическим классом.

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