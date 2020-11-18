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Общество / Соцзащита

Более 2 тысяч псковских пенсионеров ежегодно проходят обучение в «Университете третьего возраста»

18 ноября 2020 года, 17:46

Более 2 тыс. пенсионеров Псковской области ежегодно обучаются в проекте «Университет третьего возраста».  Об этом шла речь в ходе встречи губернатора   Михаила Ведерникова с его общественным помощником, заместителем председателя регионального отделения  Союза пенсионеров России Светланой Мельничук, которая также возглавляет «Университет третьего возраста», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Более 2 тысяч псковских пенсионеров ежегодно проходят обучение в «Университете третьего возраста»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» для граждан старшего поколения проводятся занятия по искусствоведению, садоводству и ландшафтному дизайну, психологии, сохранению здоровья, иностранным языкам и так далее. Обучение направлено на социальную адаптацию пожилых граждан в обществе и развитие их творческого потенциала.

В 2020 году на обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности, а также на проведение других образовательных программ, выделено 350 тыс. рублей из регионального бюджета. 

Кроме того, губернатор поблагодарил Светлану Мельничук за общественную активность и максимальную включенность в проекты, направленные на поддержку пожилых граждан. «От вас идет множество общественных инициатив, которые так нужны Псковской области и так приветствуются ее жителями», — отметил Михаил Ведерников. В свою очередь Светлана Мельничук поделилась, что общественники чувствуют и ценят внимание и поддержку, которые оказывают региональные и федеральные власти.

Также она подтвердила, что количество инициатив ежегодно растет. Например, в 2020 году региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» победил в конкурсе Фонда президентских грантов. На реализацию проекта «Нет лет…!" выделили порядка 3 млн рублей. За счет этих средств организация займется образовательными, спортивными и творческими программами для пенсионеров, которые особенно востребованы у жителей сельской местности. Еще два социальных проекта регионального отделения Союза пенсионеров России — «В ногу со временем!» и «Поколения вместе — душа на месте» выиграли в региональном конкурсе среди НКО около 450 тыс. рублей.

«Наши общественные организации молодцы. В этом году благодаря участию в конкурсах Фонда Президентских грантов и Росмолодежи сумма грантов перевалила за 100 млн рублей. Это хорошие средства, которые пойдут на воплощение в жизнь наиболее значимых социальных общественных проектов», — подчеркнул Михаил Ведерников.

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