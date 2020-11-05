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Общество / Здоровье

118 человек заболели коронавирусом в Псковской области 4 ноября

5 ноября 2020 года, 09:19

118 человек заболели коронавирусом за сутки 4 ноября в Псковской области, написал глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 8 тыс. 519 человек.

Больше всего случаев заражения диагностировали в Пскове - 40 случаев (всего 3 тыс. 40) и в Великих Луках — 33 (всего 1 тыс. 712).

118 человек заболели коронавирусом в Псковской области 4 ноября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

11 человек заболели коронавирусом в Островском районе (всего 546) и 8 - Псковском (всего 684). 7 инфицированных обнаружили в Великолукском (всего 284), 4 – в Усвятском (всего 44) районе. По 3 инфицированных выявили в Печорском (всего 145) и Пустошкинском (всего 45) районах. По 2 случая заражения коронавирусом диагностировали в Невельском (всего 265) и Палкинском (всего 103) районах. По 1 человеку заразились Новосокольническом (всего 183), Порховском (всего 223), Пыталовском (всего 49), Куньинском (всего 69) и Новоржевском (всего 43) районах.

4 ноября от коронавируса поправились 29 человек. За весь период пандемии количество выздоровевших достигло 4 тыс. 744 человек. Число умерших без изменений — 70 человек.

«Друзья, берегите себя и своих близких. Если будем соблюдать все требования и рекомендации, через пару недель уровень заболеваемости должен пойти на спад» - написал Михаил Ведерников.

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