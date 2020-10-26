110 человек заболели коронавирусом в Псковской области 25 октября

Всего с начала пандемии заболели 7 тыс. 341 человек. В Пскове подтвердилось 56 случаев заболевания коронавирусом (всего 2 тыс. 508), а в Великих Луках — 25 (всего 1 тыс. 469).

За сутки 25 октября COVID-19 выявили у 110 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

12 заболевших выявили в Псковском районе (всего 593) и 5 — в Островском (всего 493). 3 человека заболели в Новоржевском районе (всего 37), по 2 - в Невельском (всего 221) и Печорском (всего 131) районах. По одному случаю заболевания коронавирусом диагностировали в Плюсском (всего 164), Дедовичском (всего 89), Себежском (всего 68), Красногородском (всего 63) и Пыталовском (всего 41) районах.

За последние сутки никто не поправился. С начала пандемии от коронавируса выздоровели 4 тыс. 473 человек. Число умерших не изменилось — 68 человек.

«Мы делаем все необходимое, чтобы замедлить распространение инфекции. Пожалуйста не оставайтесь в стороне, помогайте» - написал Михаил Ведерников.