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Общество / Здоровье

110 человек заболели коронавирусом в Псковской области 25 октября

26 октября 2020 года, 09:21

За сутки 25 октября COVID-19 выявили у 110 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Всего с начала пандемии заболели 7 тыс. 341 человек. В Пскове подтвердилось 56 случаев заболевания коронавирусом (всего 2 тыс. 508), а в Великих Луках — 25 (всего 1 тыс. 469).

110 человек заболели коронавирусом в Псковской области 25 октября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

12 заболевших выявили в Псковском районе (всего 593) и 5 — в Островском (всего 493). 3 человека заболели в Новоржевском районе (всего 37), по 2 - в Невельском (всего 221) и Печорском (всего 131) районах. По одному случаю заболевания коронавирусом диагностировали в Плюсском (всего 164), Дедовичском (всего 89), Себежском (всего 68), Красногородском (всего 63) и Пыталовском (всего 41) районах.

За последние сутки никто не поправился. С начала пандемии от коронавируса выздоровели 4 тыс. 473 человек. Число умерших не изменилось — 68 человек.

«Мы делаем все необходимое, чтобы замедлить распространение инфекции. Пожалуйста не оставайтесь в стороне, помогайте» - написал Михаил Ведерников.

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