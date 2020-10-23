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Конкурсы

Главный приз конкурса «СеЗаМ-2020» завоевала ГТРК «Псков»

23 октября 2020 года, 19:37

Главный приз журналистского конкурса «СеЗаМ-2020» завоевала ГТРК «Псков» за серию фильмов и радиопрограмм, посвященных малоизвестным страницам истории Великой Отечественной войны и памяти 6-й роты. Об этом корреспондент «Псковской правды» сообщает с церемонии награждения, которая проходит сегодня, 23 октября, в рамках XVIII Форума СМИ Северо-Запада в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга.

Главный приз конкурса «СеЗаМ-2020» завоевала ГТРК «Псков»

Напомним, в рамках конкурса четыре награды также достались СМИ медиахолдинга Псковской области (АНО ИД «Медиацентр 60»).

В номинации «Недавняя давняя война. Лучшая публикация (передача), серия публикаций (передач) к 75-летию Победы» лучшим проектом был признан майский печатный спецвыпуск «Псковской правды», посвященный Дню Победы. В номинации «Не текстом единым. Лучшая журналистская акция» дипломом лауреата награждена акция «Эстафета «Псковской правды». В номинации «Горячая путевка. Лучшая публикация (передача), серия публикаций (передач) на тему внутреннего туризма» диплом лауреата получила журналист «Псковской правды» Светлана Синцова за статью «По забытым крепостям»

В номинации «Лучшая публикация/серия публикаций» среди интернет-СМИ диплом лауреата получило Псковское агентство информации за статью Елизаветы Славятинской «Семья Настоящих»

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