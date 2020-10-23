Главный приз конкурса «СеЗаМ-2020» завоевала ГТРК «Псков»

Главный приз журналистского конкурса «СеЗаМ-2020» завоевала ГТРК «Псков» за серию фильмов и радиопрограмм, посвященных малоизвестным страницам истории Великой Отечественной войны и памяти 6-й роты. Об этом корреспондент «Псковской правды» сообщает с церемонии награждения, которая проходит сегодня, 23 октября, в рамках XVIII Форума СМИ Северо-Запада в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга.