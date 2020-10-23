Три награды получила «Псковская правда» на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2020»

Три награды получила газета «Псковская правда» на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2020», церемония награждения победителей которого состоялась сегодня, 23 октября, в рамках XVIII Форума СМИ Северо-Запада в Санкт-Петербурге, в Эрмитажном театре.

В номинации «Не текстом единым. Лучшая журналистская акция» дипломом лауреата награждена акция «Эстафета «Псковской правды» . В номинации «Горячая путевка. Лучшая публикация (передача), серия публикаций (передач) на тему внутреннего туризма» диплом лауреата получила журналист «Псковской правды» Светлана Синцова за статью «По забытым крепостям» .

Как сообщает корреспондент «Псковской правды», в номинации «Недавняя давняя война. Лучшая публикация (передача), серия публикаций (передач) к 75-летию Победы» лучшим проектом был признан майский печатный спецвыпуск «Псковской правды», посвященный Дню Победы.

«В год 75-летия Победы нам особенно почетно получить главную награду в номинации, посвященной этой дате. Впрочем, все дипломы, которые «Псковская правда» в этот раз завоевала на «СеЗаМе» так или иначе связаны с темой Великой Отечественной войны», - отметил главный редактор газеты Максим Андреев.

Он добавил, что очень рад том, что жюри конкурса отметило акцию «Эстафета «Псковской правды». «Проведя это мероприятие в онлайн-режиме, нам удалось не прервать традицию, которая ведет свою историю непосредственно с мая 1945 года», - пояснил Максим Андреев. В рамках этой акции псковичи размещали в социальных сетях фотографии своих родных и рассказывали об их участии в событиях войны.

Редактор газеты также выразил надежду, что в 2021 году эстафета состоится в привычном формате самого массового в регионе легкоатлетического забега.

В номинации «Лучшая публикация/серия публикаций» среди интернет-СМИ диплом лауреата достался нашим коллегам по медиахолдингу Псковской области (АНО ИД «Медиацентр 60»). Его получило Псковское агентство информации за статью Елизаветы Славятинской «Семья Настоящих».