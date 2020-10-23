Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Конкурсы

Три награды получила «Псковская правда» на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2020»

23 октября 2020 года, 19:12

Три награды получила газета «Псковская правда» на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2020», церемония награждения победителей которого состоялась сегодня, 23 октября, в рамках XVIII Форума СМИ Северо-Запада в Санкт-Петербурге, в Эрмитажном театре.

Три награды получила «Псковская правда» на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2020»

Как сообщает корреспондент «Псковской правды», в номинации «Недавняя давняя война. Лучшая публикация (передача), серия публикаций (передач) к 75-летию Победы» лучшим проектом был признан майский печатный спецвыпуск «Псковской правды», посвященный Дню Победы.

В номинации «Не текстом единым. Лучшая журналистская акция» дипломом лауреата награждена акция «Эстафета «Псковской правды».  В номинации «Горячая путевка. Лучшая публикация (передача), серия публикаций (передач) на тему внутреннего туризма» диплом лауреата получила журналист «Псковской правды» Светлана Синцова за статью «По забытым крепостям»

Три награды получила «Псковская правда» на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2020»

«В год 75-летия Победы нам особенно почетно получить главную награду в номинации, посвященной этой дате. Впрочем, все дипломы, которые «Псковская правда» в этот раз завоевала на «СеЗаМе» так или иначе связаны с темой Великой Отечественной войны», - отметил главный редактор газеты Максим Андреев.

Он добавил, что очень рад том, что жюри конкурса отметило акцию «Эстафета «Псковской правды». «Проведя это мероприятие в онлайн-режиме, нам удалось не прервать традицию, которая ведет свою историю непосредственно с мая 1945 года», - пояснил Максим Андреев. В рамках этой акции псковичи размещали в социальных сетях фотографии своих родных и рассказывали об их участии в событиях войны.

Редактор газеты также выразил надежду, что в 2021 году эстафета состоится в привычном формате самого массового в регионе легкоатлетического забега.

В номинации «Лучшая публикация/серия публикаций» среди интернет-СМИ диплом лауреата достался нашим коллегам по медиахолдингу Псковской области (АНО ИД «Медиацентр 60»). Его получило Псковское агентство информации за статью Елизаветы Славятинской «Семья Настоящих»

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников предложил сделать областной форум работающей молодежи ежегодным
Развитие массового спорта является одной из приоритетных задач для Псковской области
Псково-Изборскому музею вручили оригинал сертификата о включении псковских соборов в список ЮНЕСКО
Главный приз конкурса «СеЗаМ-2020» завоевала ГТРК «Псков»
Пскович рассказал, как его семья лечилась от коронавируса по телефону
Стартовал прием заявок на премию Псковской области «Народное признание – 2020»
319 пациентов с коронавирусом госпитализированы в Псковской области
Общепиту в Псковской области запретили работать ночью
Псковичи считают, что городу нужны новые новогодние украшения

Комментарии

Авторизация
No comments
Началось голосование в конкурсе «Селфи с классиком – 2020»

Конкурсы
28 февраля 13:07

Началось голосование в конкурсе «Селфи с классиком – 2020»

Победитель конкурса «Псковской правды» получит внешнее зарядное устройство
Стартовал конкурс «Селфи с классиком – 2020»

Конкурсы
24 января 12:46

Стартовал конкурс «Селфи с классиком – 2020»

Победитель получит в подарок внешнее зарядное устройство и шанс оказаться в «Артеке»
ПервоКЛАССная баталия – 2019. Второй этап

Конкурсы
15 января 14:04

ПервоКЛАССная баталия – 2019. Второй этап

Тройку финалистов предстоит выбрать из лидеров от каждого района Псковской области