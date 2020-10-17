Сразу шесть экипажей сошли с трассы в одном месте на ралли «Пушкинские Горы-2020». Как сообщили в пресс-центре гонки, в кювете оказались сразу пять боевых машин и один автомобиль безопасности.



Это произошло на 6-м скоростном участке, недалеко от деревни Кудеверь Бежаницкого района. Пострадавших среди гонщиков нет.