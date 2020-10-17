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Спорт

Сразу шесть экипажей сошли с трассы в одном месте на ралли «Пушкинские Горы-2020»

17 октября 2020 года, 19:24

Сразу шесть экипажей сошли с трассы в одном месте на ралли «Пушкинские Горы-2020». Как сообщили в пресс-центре гонки, в кювете оказались сразу пять боевых машин и один автомобиль безопасности.


Сразу шесть экипажей сошли с трассы в одном месте на ралли «Пушкинские Горы-2020»

Фото Надежды Попопой

Это произошло на 6-м скоростном участке, недалеко от деревни Кудеверь Бежаницкого района. Пострадавших среди гонщиков нет.

Сразу шесть экипажей сошли с трассы в одном месте на ралли «Пушкинские Горы-2020»

Финальный этап Кубка России — ралли «Пушкинские Горы-2020» - стартовал в Новоржевском районе 16 октября. В гонке участвовало 45 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Екатеринбурга, Челябинска, Асбеста, Нижнего Новгорода, Владимира, Ярославля, Смоленска, Тулы, Петрозаводска, Калининграда, Перми, Ижевска, Комсомольска-на-Амуре, Чебоксар, Сочи, Краснодара и Пскова. Во второй соревновательный день, 17 сентября, стартовало около 40 экипажей.

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