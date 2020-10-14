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Культура / Выставка

Открылась выставка «Собор церковного искусства Пскова»

14 октября 2020 года, 17:52

В одном из залов музейного комплекса «Двор Постникова» в Пскове открылась выставка «Собор церковного искусства Пскова», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Экспозицию 14 октября посетила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Открылась выставка «Собор церковного искусства Пскова»

Фото пресс-службы министерства культуры РФ

На выставке представлены как классические произведения псковской школы иконописи и монументальной живописи, так и работы современных авторов. Самые ценные экспонаты - иконы архимандритов Алипия, Зинона и других мастеров второй половины ХХ века. По словам организаторов мероприятия, здесь представлены редкие иконы из частных коллекций и копии уникальных древних псковских фресок.

Всего на выставке представлено около 200 экспонатов более 50 мастеров из Пскова и других регионов страны. Кроме икон можно увидеть предметы ковки, деревянной резьбы и прикладного искусства, ювелирные изделия, мебель. Многие предметы посетители увидят впервые, так как они были скрыты от общего взгляда в алтаре.

Министр культуры РФ осталась под приятным впечатлением от отреставрированных помещений музея и самой экспозиции. Ольга Любимова предложила продлить мероприятие до рождественских праздников вместо двух запланированных месяцев.

А губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил использовать в музее индивидуальные электронные аудиогиды на разных языках. Соответствующий вопрос поручили проработать руководству музея совместно с региональным Комитетом по культуре.

Открылась выставка «Собор церковного искусства Пскова»

Фото пресс-службы министерства культуры РФ

Кроме того, Ольга Любимова посетила выставку «Три века Двора Постникова», расположенную в подвальном помещении здания. Она положительно оценила факт, что под выставочные залы в здании приспособлены все помещения. На цокольном этаже министру культуры представили объекты, входящих в состав Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Ольга Любимова вместе с губернатором обсудили их сохранение и восстановление.

Проект «Собор церковного искусства Пскова» организовали для поддержки, развития и популяризации традиций различных видов искусства и художественных промыслов русского православия. Мероприятие реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Организатором является Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь.

В рамках визита в Псковскую область Министр культуры РФ Ольга Любимова также планирует посетить объекты культурного наследия, расположенные в Пушкинских Горах и Печорах. В первую очередь речь идет о Свято-Успенском Святогорском мужском монастыре, также Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. В регион глава Минкульта прибыла по приглашению губернатора Михаила Ведерникова.

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