В одном из залов музейного комплекса «Двор Постникова» в Пскове открылась выставка «Собор церковного искусства Пскова», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Экспозицию 14 октября посетила министр культуры РФ Ольга Любимова.

На выставке представлены как классические произведения псковской школы иконописи и монументальной живописи, так и работы современных авторов. Самые ценные экспонаты - иконы архимандритов Алипия, Зинона и других мастеров второй половины ХХ века. По словам организаторов мероприятия, здесь представлены редкие иконы из частных коллекций и копии уникальных древних псковских фресок.

Всего на выставке представлено около 200 экспонатов более 50 мастеров из Пскова и других регионов страны. Кроме икон можно увидеть предметы ковки, деревянной резьбы и прикладного искусства, ювелирные изделия, мебель. Многие предметы посетители увидят впервые, так как они были скрыты от общего взгляда в алтаре.

Министр культуры РФ осталась под приятным впечатлением от отреставрированных помещений музея и самой экспозиции. Ольга Любимова предложила продлить мероприятие до рождественских праздников вместо двух запланированных месяцев.

А губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил использовать в музее индивидуальные электронные аудиогиды на разных языках. Соответствующий вопрос поручили проработать руководству музея совместно с региональным Комитетом по культуре.