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Культура / Наследие

Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки по реконструкции усадьбы Родзянко в Усвятах

14 октября 2020 года, 13:43

Министр культуры России Ольга Любимова обещала ускорить рассмотрение заявки на проектирование и реконструкцию усадьбы Родзянко в Усвятах, сообщает Псковское агентство информации. С актуальной информацией о состоянии усадьбы она ознакомилась в ходе посещения Варлаамовской башни Псковского кремля, где был размещён соответствующий стенд. 

Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки по реконструкции усадьбы Родзянко в Усвятах

Фото Псковского агентства информации

По словам руководителя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадима Нэдика, в 2021 году Усвяты отметят 1000-летие и реконструировать усадьбу Родзянко к юбилею будет логично. 

Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки по реконструкции усадьбы Родзянко в Усвятах

Фото Псковского агентства информации

Он заметил, что на разработку проектной документации и ремонтно-реставрационные работы по восстановлению памятника нужны 28,5 млн рублей. Соответствующая заявка Псковской области на финансирование из федерального бюджета направлена, но не рассмотрена. Ольга Любимова пообещала оказать содействие в этом вопросе.  

Кроме того, министр культуры побывала в отреставрированном Доме губернатора. Раньше в нём располагалось детско-юношеская библиотека имени В. А. Каверина. С просьбой передать отреставрированное здание из федеральной собственности обратно в ведение региональной казны обратилась к Ольге Любимовой председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева. На что Ольга Любимова ответила: «Хорошо, с вас тщательная проработка».

Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки по реконструкции усадьбы Родзянко в Усвятах

Фото Псковского агентства информации

Ранее здание передали Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры для ремонта и реставрации. Благодаря этому памятник архитектуры привели в порядок за счет федерального бюджета.

Также Ольга Любимова побывала в Псковской областной универсальной научной библиотеке, которую открыли после масштабной реконструкции. Официальные лица прошли по основным посещениям библиотеки и оценили ремонт.

Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки по реконструкции усадьбы Родзянко в Усвятах

Фото Псковского агентства информации

В ходе ремонта в библиотеке появилось много выставочных пространств и залов для проведения мероприятий, а также еще два надстроенных этажа, площадь которых составляет 800 квадратных метров. На базе библиотеки открыт региональный центр Президентской библиотеки, оборудованный современной мультимедийной аппаратурой. «В учреждении появился издательский комплекс и в скором времени появится лаборатория-обсервация по восстановлению периодики. Единственная в России», — поделилась директор Вера Павлова.

В книгохранилище отремонтированной библиотеки появились автоматическая система пожаротушения, а также современные системы вентиляции и климат-контроля, которые обеспечивают безопасность посетителей и сотрудников. Для маломобильных групп населения в учреждении установлен электрический пандус, а внутри библиотеки работает лифт.

Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки по реконструкции усадьбы Родзянко в Усвятах

Фото Псковского агентства информации

Ольга Любимова обновленной библиотекой осталась довольна. Она отметила, что теперь необходимо пополнить книжный фонд новыми изданиями. На что глава региона ответил, что такая работа ведется активно, в том числе, в сельских и районных библиотеках.

Министр культура РФ Ольга Любимова прибыла в Псковскую область по приглашению губернатора региона с рабочим визитом 14 октября. 

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