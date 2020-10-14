Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки по реконструкции усадьбы Родзянко в Усвятах

Министр культуры России Ольга Любимова обещала ускорить рассмотрение заявки на проектирование и реконструкцию усадьбы Родзянко в Усвятах, сообщает Псковское агентство информации. С актуальной информацией о состоянии усадьбы она ознакомилась в ходе посещения Варлаамовской башни Псковского кремля, где был размещён соответствующий стенд.



По словам руководителя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадима Нэдика, в 2021 году Усвяты отметят 1000-летие и реконструировать усадьбу Родзянко к юбилею будет логично.



Он заметил, что на разработку проектной документации и ремонтно-реставрационные работы по восстановлению памятника нужны 28,5 млн рублей. Соответствующая заявка Псковской области на финансирование из федерального бюджета направлена, но не рассмотрена. Ольга Любимова пообещала оказать содействие в этом вопросе. Кроме того, министр культуры побывала в отреставрированном Доме губернатора. Раньше в нём располагалось детско-юношеская библиотека имени В. А. Каверина. С просьбой передать отреставрированное здание из федеральной собственности обратно в ведение региональной казны обратилась к Ольге Любимовой председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева. На что Ольга Любимова ответила: «Хорошо, с вас тщательная проработка».



Ранее здание передали Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры для ремонта и реставрации. Благодаря этому памятник архитектуры привели в порядок за счет федерального бюджета. Также Ольга Любимова побывала в Псковской областной универсальной научной библиотеке, которую открыли после масштабной реконструкции. Официальные лица прошли по основным посещениям библиотеки и оценили ремонт.



В ходе ремонта в библиотеке появилось много выставочных пространств и залов для проведения мероприятий, а также еще два надстроенных этажа, площадь которых составляет 800 квадратных метров. На базе библиотеки открыт региональный центр Президентской библиотеки, оборудованный современной мультимедийной аппаратурой. «В учреждении появился издательский комплекс и в скором времени появится лаборатория-обсервация по восстановлению периодики. Единственная в России», — поделилась директор Вера Павлова. В книгохранилище отремонтированной библиотеки появились автоматическая система пожаротушения, а также современные системы вентиляции и климат-контроля, которые обеспечивают безопасность посетителей и сотрудников. Для маломобильных групп населения в учреждении установлен электрический пандус, а внутри библиотеки работает лифт.