Братчиков не уверен, что парк аттракционов возле «Таблетки» в Пскове сохранится

Глава администрации Пскова Александр Братчиков не уверен, что парк аттракционов возле «Таблетки» в Летнем саду сохранится. «Он больше сейчас представляет опасность для детей, которые туда ходят, нежели позитивные эмоции», - заявил сити-менеджер на пресс-конференции 7 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Александр Братчиков напомнил, здание «Таблетки» передано в собственность Псковской области. После его реконструкции там разместиться областной театр кукол.

Отвечая на вопрос о том, что город теряет муниципальную собственность, Александр Братчиков заметил, что Псков получил несколько объектов, в том числе, кинотеатр «Октябрь», стадион «Электрон» со Степановским лужком.

Он уверен, что горожанам не принципиально, в чьей собственности находится здание. «Они приходят, покупают билеты и получают удовольствие от просмотра спектакля, а в чьей здание собственности, людям не важно», - сказал глава администрации города.