В Пскове 3 октября стартует финал раллийного чемпионата страны

По площади Победы пройдёт первый скоростной участок, который получил название «75 лет Победы». Участникам предстоит проехать 750 метров — по 10 за каждый год со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В Пскове на площади Победы 3 октября стартует финальный этап Чемпионата России по ралли 2020 года, пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на председателя Федерации автоспорта Псковской области.

В связи с действием мер, направленных на противодействие распространению коронавируса, количество зрителей будет ограничено. Попасть в зрительскую зону смогут только 500 человек по пригласительным билетам, которые будут раздавать непосредственно на площади Победы в точках входа на территорию спецучастка. Олег Мыслевич добавил, что церемония открытия гонки также отмечена из-за действия ограничительных мер.

Вход в зрительскую зону будет открыт с 13:30. Первый боевой экипаж зачёта «Наша классика» стартует в 14:40, первый участник Чемпионата России по ралли — в 15:00.

Далее экипажи отправятся на трассу гонки в Палкинский район. 3 октября их ждёт ещё два скоростных участка. 4 октября участники преодолеют ещё шесть спецучастков по дорогам Печорского и Палкинского районов.

Общая протяжённость трассы составит 446 километров, в том числе 120 километров — скоростные участки.

На финал Чемпионата России по ралли приедут порядка 50 экипажей. Это гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Челябинска, Ижевска, Хабаровска, Екатеринбурга, Ярославля, Ростова-на-Дону, Майкопа, Сочи, Краснодара.

Псковских экипажей в этот раз будет два, оба они выступают в зачёте «Наша классика» - на автомобилях отечественного производства с приводом на заднюю ось. Это Сергей Алексеев и Сергей Пушкарь, Виталий Фёдоров и Денис Баулин.

Следить за ходом гонки можно будет на сайте Федерации автоспорта Псковской области.