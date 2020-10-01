В Псковской области стартовал осенний призыв

Как сообщил газете военный комиссар Псковской области Сергей Судаков, план по призыву в этот раз для региона такой же, как и в весеннюю кампанию, - около 600 человек.

Он подчеркнул, что работа призывных комиссий также организована как и весной, то есть с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, которые действуют в регионе в связи с распространением коронавируса.

В частности, все призывники дважды пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции: в районах, перед направлением в областной сборный пункт, и перед отправкой в войска.

На сборном пункте в Пскове организован развод потоков людей. Каждый призывник на входе получает защитную маску, проходит обработку рук и термометрию.

Доставка призывников к месту службы будет проходить на транспорте воинских частей при условии, что они находятся не далее, чем 400 километров от Пскова. Отправка в более отдалённые части будет производиться на железнодорожном транспорте: для призывников будут организованы отдельные прицепные вагоны.