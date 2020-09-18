«Учитель года-2020» Анастасия Димитриева хотела стать журналистом

Анастасия работает учителем русского языка и литературы в псковской школе №2. А вот родилась она в Балашове, что в Саратовской области. О себе шутит: «Я - дочь военного, родом из России». Во Псков с семьей переехала в 2004 году, окончила 23 школу.

Победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020» стала Анастасия Димитриева. Год назад Анастасия победила в муниципальном этапе конкурса, а в «Псковской правде» вышла про нее статья.

«Мне нравилась филология, - рассказала она нам при встрече год назад. – Да и учителем всегда хотела быть, в школе постоянно помогала своим одноклассникам. Правда, одно время я колебалась между этой профессией и профессией журналиста».

Проблему выбора решил случай. В 10-11 классе Анастасия писала проект по литературе с преподавателем из ПсковГУ.

«Как сейчас помню, что зашла на филологический факультет, он тогда еще на Некрасова располагался, - вспоминала Анастасия. - Увидела эти великолепные колонны, потрясающие портреты поэтов и писателей и сразу решила, что буду учиться здесь».

Её сразу сделали классным руководителем пятого класса. Она и не отказывалась, потому что уже пришла с убеждением, что у учителя должен быть свой класс.

Первую встречу с родителями своих будущих учеников до сих пор вспоминает со смехом.

«Проходило организационное собрание. Я стою и машу табличкой, призываю свой 5 «Г», призываю, призываю…. Ко мне подходят родители, долго-долго на меня смотрят, а потом один из них спрашивает: «А сколько вам лет? В школе-то давно работаете?». Конечно, первое время было недоверие. И я их понимаю. Стоит перед ними молодая девочка какая-то, которая выглядит на 15 лет. Какой там вуз? Да она сама ничего не знает, чему она детей может научить?»

Победа в конкурсе «Учитель года- 2020» не первая для Анастасии. Год назад она победила в муниципальном этапе конкурса, а ее самая первая победа случилась в «Педагогическом дебюте».