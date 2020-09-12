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Политика / Выборы

В Себежском районе не будут отменять результаты досрочного голосования

12 сентября 2020 года, 15:21

Результаты досрочного голосования на выборах главы Себежского района отменяться не будут, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Избирательную комиссию Псковской области.

«Для этого нет законных оснований. Избирком при досрочном голосовании действовал в правовом поле», - отметили в облизбиркоме.

Накануне Верховный суд восстановил кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина на выборах главы Себежского района. Таким образом, на пост главы муниципалитета претендуют трое: действующий глава района, кандидат от «Единой России» Леонид Курсенков, руководитель регионального отделения Партии Роста Игорь Романов и кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин.

Сейчас для выборов главы Себежского района печатаются новые бюллетени, куда будут внесены фамилии трех кандидатов. 

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