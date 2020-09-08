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Общество / Коммуналка

Режим протапливания опробуют с приходом похолодания в домах Псковской области

8 сентября 2020 года, 10:47

В этом году в Псковской области с приходом похолодания опробуют режим протапливания, когда котельные запустят на минимальных показателях. Об этом сообщил председатель регионального комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 8 сентября.

Режим протапливания опробуют с приходом похолодания в домах Псковской области

Он обратил внимание, что весной и осенью ежегодно жители жалуются на температуру воздуха в квартирах: перед началом отопительного сезона просят быстрее включить отопление, а в случае прихода потепления, - выключить.

По словам Сергея Грахова, что решить проблему в Псковской области решили использовать опыт коллег и ввести решим протапливания. На минимальных мощностях котельные заработают тогда, когда среднесуточная температура составит 8-10 градусов, на полную мощность они выйдут при устойчивой температуре воздуха в плюс 8 градусов в течение пяти дней.

Гость эфира подчеркнул, что запуск котельных — процесс не быстрый, в Пскове, например, на это нужно 5-10 дней. «Мы первый раз такое [протапливание] будем делать, поэтому возможны какие-то никакие сбои. Я прошу быть снисходительными. Но, если не начнём таким пользоваться, мы всегда будем получать шквал звонков и при подключении, и при отключении отопления», - заявил Сергей Грахов.

Он также порекомендовал жителям многоквартирых домов устанавливать «умные узлы», которые регулируют температуру. «То есть жильцы сами устанавливают температуру, а автоматика ее регулирует. Но это не быстрое дело», - сказал председатель профильного комитета.

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