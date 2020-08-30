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Общество

Михаил Ведерников: Снятие ряда ограничений направлено на сохранение экономики

30 августа 2020 года, 16:31

Снятие ряда противовирусных ограничений, прежде всего, направлено на сохранение экономики, поддержку предпринимателей Псковской области и сохранение рабочих мест. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видео-обращении к жителям на своей странице в Instagram.

По его словам, это не означает полное отсутствие опасности и угрозы заражения коронавирусной инфекцией.

«Эпидемиологическая ситуация в Псковской области остается стабильной. Это дало нам возможность скорректировать действующие противовирусные ограничения. Согласно последней версии указа, разрешена работа детских игровых комнат, развлекательных батутов на открытом воздухе и зон отдыха в торговых центрах. При этом Роспотребнадзор по-прежнему не рекомендует без необходимости посещать места массового скопления людей. И под каждое перечисленное решение есть ряд дополнительных требований, которые призваны снизить объективно существующие риски», - отметил глава региона.

Более того, по его словам, Псковская область входит в очень непростой период борьбы с коронавирусной инфекцией. «Есть целый ряд предпосылок которые приводят к такому выводу. В первую очередь, это возвращение отпускников из-за границы, из других регионов нашей страны, старт учебного года и, конечно, начало сезонных заболеваний осенне-зимнего периода», - предостерег Михаил Ведерников.

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