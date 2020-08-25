Мобильные телефоны вручили фронтовикам Псковской области

В Псковской области продолжается акция «Телефоны фронтовикам», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
В Псковской области продолжается акция «Телефоны фронтовикам», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
«Аппараты с подключенным бесплатным тарифом позволят вызвать экстренные службы и оставаться на связи с родными, близкими, социальным работником, лечащим врачом. Фронтовики получат пожизненное обслуживание телефонов», - отметил секретарь Псковского районного отделения партии, председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов.
В рамках акции «Телефоны фронтовикам» мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью вручаются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны во всех районах Псковской области. Всего аппараты с бесплатной мобильной связью получат около 300 человек. Акция проходит при поддержке партии «Единая Россия» совместно с активистами регионального штаба «Волонтеры Победы».