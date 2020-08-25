Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Мобильные телефоны вручили фронтовикам Псковской области

25 августа 2020 года, 21:08

В Псковской области продолжается акция «Телефоны фронтовикам», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Мобильные телефоны вручили фронтовикам Псковской области

Фото пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия».
Мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью участникам Великой Отечественной войны вручили в Усвятском, Дновском и Псковском районах. Подарки получили 8 фронтовиков. Ветераны благодарили за подарки и внимание, были рады тому, что смогут бесплатно звонить родственникам по всей России.

«Аппараты с подключенным бесплатным тарифом позволят вызвать экстренные службы и оставаться на связи с родными, близкими, социальным работником, лечащим врачом. Фронтовики получат пожизненное обслуживание телефонов», - отметил секретарь Псковского районного отделения партии, председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов.

В рамках акции «Телефоны фронтовикам» мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью вручаются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны во всех районах Псковской области. Всего аппараты с бесплатной мобильной связью получат около 300 человек. Акция проходит при поддержке партии «Единая Россия» совместно с активистами регионального штаба «Волонтеры Победы».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Для преодоления отставания графика строительства детсада в Пскове создадут рабочую группу
Михаил Ведерников рассказал о новой дороге, отремонтированной в Псковской области
На мосту через реку Шелонь завершился монтаж балок пролетного строения
Сквер на Четырех углах торжественно откроют 29 августа
Михаил Ведерников: Вирус по-прежнему представляет опасность для каждого из нас
Мы должны сдать этот объект в срок — губернатор о строительстве детсада в Пскове
Это трогательно и замечательно! - зоозащитники о подарке псковских молодоженов
До 34% планируют довести в Псковской области число региональных дорог в нормативном состоянии в 2020 году
В 2021 году средств на разметку в Псковской области будет заложено меньше, чем в этом

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Год памяти и славы
В 2020 году псковичи празднуют 75-летие Великой Победы.
И кэшбэк получить, и «МИР» посмотреть

Общество
21 августа 15:50

И кэшбэк получить, и «МИР» посмотреть

Государство субсидирует россиянам отдых внутри страны
«Православный человек должен помогать»

Общество
21 августа 10:24

«Православный человек должен помогать»

Волонтерами РПЦ в Пскове становятся логопеды, юристы и фитнес-теренеры
«День икс»

Общество / Образование
19 августа 14:24

«День икс»

Что ждет псковских школьников после 1 сентября