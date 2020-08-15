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Политика / Выборы

С выборов главы Себежского района сняли двух кандидатов

15 августа 2020 года, 11:00

В Себеже двух кандидатов на пост главы района сняли с выборов, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на районную газету «Призыв».

Соответствующее решение 14 августа вынес Себежский районный суд. Сегодня в Себеже состоялось два судебных заседания, на которых рассматривались вопросы об отмене постановлений о регистрации Виктора Лапшина и Алексея Харлашина в качестве кандидатов на должность главы Себежского района.

Председатель территориальной избирательной комиссии Себежского района Галина Пуховик сообщила, что причиной для отмены регистрации кандидатов стало неверное заполнение документов. Нарушение было обнаружено в «президентской справке» о недвижимом имуществе, принадлежащем кандидату и супругу, детям за пределами территории РФ.

Кандидатам даётся пять дней на обжалование решения через Себежский районный суд в порядке апелляции.

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