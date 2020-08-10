В лесах Псковской области классифицирован третий класс пожарной опасности

Практически во всех лесах Псковской области классифицирован третий класс пожарной опасности. Четвёртый класс установлен практически повсеместно в Великолукском районе, в части Невельского и части Усвятского районов, пятый — в Новосокольниках и Великих Луках. Об этом сообщил директор Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней в эфире ПАИ-livе 10 августа.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией облёт псковских лесов совершает лесопатрульный самолёт.

Олег Черней отметил, что чаще всего лесные пожары чаще всего происходят в Гдовском и Стругокрасенском районах, поскольку именно там идёт самая активная заготовка леса. «В местах, где нет человека, ничего не горит», - заметил он.